Проценко назвал ситуацию с COVID-19 в России близкой к критической

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической и призвал коллег по всей стране усилить информационную работу о коронавирусе среди населения из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем», — написал медик, обращаясь к своим коллегам, и призвал их начать «откровенно и без прикрас» говорить с соотечественниками.

По словам Проценко, в инфекционных госпиталях по всей стране койки продолжают стремительно заполняться больными.