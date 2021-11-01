В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19

Эпидемиолог Пшеничная: пик заболеваемости COVID-19 может быть достигнут в ближайшее время

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала пик заболеваемости COVID-19 в России. По ее словам, он может быть достигнут в ближайшее время. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщает «Интерфакс».

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Она отметила также, что на сегодняшний день ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной, а медучреждения по всей стране почти полностью загружены.

По словам Пшеничной, в некоторых российских регионах показатели заболеваемости уже сохраняются на одном уровне, но в определенных субъектах они по-прежнему растут. В целом по России также наблюдается рост новых случаев COVID-19. Стабилизация ситуации, по мнению эпидемиолога, может наступить после окончания введенных нерабочих дней.

По данным оперштаба на 1 октября, в стране за последние сутки выявили 40 402 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 8 554 192.