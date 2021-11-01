В России выявили 40 402 случая коронавируса

В России за сутки выявили 40 402 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили еще 40 402 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 8 554 192. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 1 ноября.

40 402 новых случая COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 40 993 новых заражения — это максимум с начала пандемии.

Больше всего случаев COVID-19 выявили в Москве (7103), Санкт-Петербурге (3250) и Московской области (2866). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (18 случаев), Ненецком автономном округе (18 случаев) и в Магаданской области (37 случаев).

За сутки скончались 1155 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 239 693 человека.

Суточный показатель выздоровлений составил 23 187, общий — 7 381 726.

Уровень коллективного иммунитета в России достиг 46,8 процента. Двумя компонентами вакцины от коронавируса привиты 50 960 796 человек.