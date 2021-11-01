Названы сроки начала использования «КовиВака» для россиян старше 60 лет

Чернов: «КовиВак» будет доступен для россиян старше 60 через несколько месяцев

Российская вакцина от коронавируса «КовиВак» будет доступна для россиян старше 60 лет в прививочных пунктах через несколько месяцев. Такие сроки назвал директор по развитию Центра Чумакова Константин Чернов, сообщают «Известия».

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Чернов подчеркнул, что федеральный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов получил от Минздрава России разрешение на клинические испытания — они уже начали проводиться.

По его словам, сейчас также идет клиническое испытание «КовиВака» для подростков. До 31 декабря 2022 года министерством здравоохранения одобрена третья фаза испытаний вакцины для несовершеннолетних. Он объяснил, что до этого времени должен закончится весь цикл испытаний.

Российская вакцина от COVID-19 «КовиВак» стала третьей, выпущенной в России. Она была зарегистрирована 20 февраля 2021 года. Препарат разработали на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2 — для изготовления прививки использовали коронавирус, который очищается, «убивается» формалином и вводится как вакцина.

В гражданский оборот вакцина вышла в марте 2021 года. За препаратом

центра имени Чумакова россияне выстраиваются в очереди. Ее редко поставляют в прививочные пункты и она быстро заканчивается, потому что процесс производства вакцины занимает много времени.