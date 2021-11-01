В российском регионе отменили нерабочие дни для чиновников

Правительство Челябинской области будет работать в обычном режиме до 4 ноября, передает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора Алексея Текслера.

Отмечается, что глава российского региона решил отменить нерабочие дни для чиновников. Поэтому с 1 по 3 ноября все члены правительства будут находиться на своих рабочих местах.

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«В правительстве очень высокий уровень вакцинации, что позволяет не переходить на дистанционный режим работы. С 4 по 7 ноября — праздничные дни, то есть выходные. Но все, конечно, будут оставаться на связи», — подчеркнули в ведомстве.

Источник в резиденции губернатора сообщил, что администрации муниципалитетов имели право самостоятельно принимать решения о режиме работы в нерабочие дни, объявленные в большинстве российских регионов с 30 октября по 7 ноября. В итоге чиновники в городах и районах области станут работать так же, как и правительство: до 4 ноября.

Ранее сообщалось, что Бурятия смягчит ограничения для непривитых от коронавируса. Теперь жители республики, не прошедшие вакцинацию от COVID-19, смогут посещать общественные места. Новые правила вступили в силу 1 ноября.

30 октября в 73 регионах России начались введенные из-за COVID-19 нерабочие дни. Остальные субъекты страны воспользовались правом объявить выходные еще раньше. После 7 ноября глав регионов могут самостоятельно продлевать период нерабочих дней, опираясь на санитарно-эпидемиологическую ситуацию.