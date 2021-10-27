В российском регионе закроют непродовольственные магазины для непривитых граждан

Власти Волгоградской области ужесточили ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, на период предстоящих нерабочих дней. В частности, доступ в непродовольственные магазины для непривитых граждан будет закрыт. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Согласно сообщению, с 1 по 7 ноября непродовольственные магазины будут обслуживать покупателей только при предъявлении документов о вакцинации или перенесенном заболевании. Требование не будет распространяться на несовершеннолетних. При этом сотрудники магазина, обслуживающие посетителей, также должны иметь документы о вакцинации или перенесенном заболевании.

В Волгоградской области с 25 октября ужесточили ограничения для посещения ряда общественных мест. В частности, пользоваться междугородним транспортом, а также посещать кафе и рестораны смогут только вакцинированные от коронавируса россияне, а также те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест.

Без документов, подтверждающих вакцинацию, невозможно будет также посещение бань и саун. Исключение может быть сделано только для переболевших COVID-19 за последние полгода.

20 октября на совещании с членами правительства Президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции объявил в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Глава государства также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.