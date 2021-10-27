Врач объяснила закрытие алкомаркетов в Москве защитой общественного здоровья

Доктор медицинских наук, врач общей практики Татьяна Бандурина предположила, что закрытие алкомаркетов в Москве в нерабочие дни имеет смысл с точки зрения защиты общественного здоровья. Об этом она рассказала «Известиям».

Врач привела в пример новогодние праздники. «Наверное, это сделано, с тем чтобы люди не злоупотребляли алкоголем и у нас не было еще одних новогодних праздников, когда здоровье населения резко страдает после таких обильных застолий», — объяснила Бандурина.

Ранее стало известно, что работа алкомаркетов и винотек, ассортимент которых состоит из алкогольной продукции более чем на 70 процентов, приостановится на период нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября.

Как отметил пресс-секретарь Департамента торговли и услуг столицы Тарас Белозеров, торговля алкоголем будет регулироваться указом мэра Сергея Собянина, согласно которому работу приостанавливают те магазины, где ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания менее 30 процентов.

