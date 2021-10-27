В Госдуме предложили штрафовать за прогулки по улице во время нерабочих дней

Россиян, которые во время нерабочих дней гуляют по улице без необходимости, следует штрафовать за несоблюдение режима. С таким предложением в беседе с порталом Ura.ru выступила член комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный работник здравоохранения, кандидат медицинских наук Тамара Фролова.

«Я бы жестче реагировала на людей, идущих во время локдауна по улице, спрашивала бы, куда вы идете. Если за лекарствами в аптеку, за медицинской помощью или за хлебом, то поход должен быть разовым, с соблюдением всех санитарных правил», — поделилась депутат.

Она также отметила, что в качестве наказания лишала бы россиян заработной платы в том случае, если нерабочие дни им оплачивает работодатель. По мнению Фроловой, хороший эффект также дало бы повсеместное введение QR-кодов.

«На наших жителей по-другому повлиять невозможно, на них не действует никакая разъяснительная работа, ни по вакцинопрофилактике, ни по нерабочим дням», — пояснила свою позицию депутат. Она также добавила, что выходные ввели, чтобы люди проводили время с семьей и лишний раз не выходили из дома, однако россияне восприняли этот период как внеочередной отпуск и купили путевки за границу.

Ранее оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом рассказал, какие организации будут работать в период с 28 октября по 7 ноября. Там пояснили, что открытыми останутся продовольственные магазины, работающие навынос и на доставку рестораны, а также детские площадки и парки.