Оперштаб ответил на вопросы москвичей о выходных с 28 октября по 7 ноября

Москвичи получили ответы о выходных с 28 октября по 7 ноября от оперштаба

Москвичам ответили на вопросы о выходных с 28 октября по 7 ноября. Ответы опубликованы в Telegram-канале оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Говоря о продолжительности выходных, в оперштабе отметили, что срок в 11 дней выбран потому, что инкубационный период «дельта»-штамма длится около пяти дней, таким образом нерабочие время в Москве покроет два таких периода.

Выходные дни распространяются на все столичные предприятия, исключение составляют организации, обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры. При этом столичные медучреждения будут работать в обычном режиме, а стоматологии будут оказывать только неотложную помощь.

Также будут работать продуктовые магазины, остальные торговые точки будут закрыты. Эти меры коснутся и ресторанов, они смогут реализовывать только еду навынос или на доставку. Салоны красоты, солярии, бани, фитнес-клубы и бассейны, химчистки и прачечные в период нерабочих дней будут закрыты, отметили в оперштабе.

В этот период в Москве не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия: концерты, футбольные матчи. В оперштабе отметили, что также будут закрыты кинотеатры, цирки и зоопарки.

При этом жители смогут гулять в парках и на детских площадках. Ограничения коснутся только детских игровых комнат и центров в помещениях. Общественный транспорт в столице будут работать обычном режиме, в том числе будут действовать транспортные карты школьников.