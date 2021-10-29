Мэр Москвы допустил возвращение города к обычной жизни после 7 ноября

Мэр Собянин: Москва по завершении нерабочих дней сможет вернуться к обычной жизни

Москва по завершении нерабочих дней 7 ноября сможет вернуться к нормальной жизни. Такое предположение сделал мэр столицы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».

Материалы по теме В Москве начались нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября? «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

Столичный градоначальник выразил надежду, что москвичи смогут нормально работать после 7 ноября. Однако оценить эффективность режима нерабочих дней можно будет только после их окончания, пояснил Собянин.

«Подавляющее большинство предприятий четко соблюдает норму, установленную указом президента, решения городских властей и служб Роспотребнадзора. Это радует», — заявил мэр Москвы.

Он напомнил, что за соблюдением предприятиями режима нерабочих дней тщательно следят, а нарушителей штрафуют.

21 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября, а также анонсировал посещение театров и музеев города по QR-кодам. Градоначальник добавил, что максимальная заполняемость театров и музеев устанавливается на уровне 50 процентов. Вдобавок обязательным для посетителей станет использование защитных масок.