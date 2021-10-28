В Москве и Подмосковье начались нерабочие дни

В Москве начался период нерабочих дней, который продлится до 7 ноября. Дополнительные выходные объявлены указом мэра Сергея Собянина из-за ухудшения в городе ситуации с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

В столице будет закрыто большинство организаций, за исключением тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, а также компаний непрерывного цикла и ряда федеральных учреждений.

Материалы по теме В Москве начались нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября? «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

При этом на рабочем месте разрешено оставаться сотрудникам, которые заняты в охране и содержании предприятий, а также в безостановочном производстве. К последнему, например, относится начисление и выплата зарплаты.

В городе закрыты торговые центры и фитнес-клубы

Приостановлена работа торговых центров, клубов, баров, а также большинства компаний сферы услуг. Запрещено проведение массовых мероприятий, организаторы которых не имеют разрешения мэрии или Роспотребнадзора.

Попасть в московские театры и музеи можно, но только по QR-коду

В период нерабочих дней мэрия не стала закрывать театры и музеи, однако попасть в них с 28 октября можно только по QR-коду и в маске. Максимальная заполняемость помещений не должна превышать 50 процентов.

Открыты будут только аптеки и магазины товаров первой необходимости

Заведения общепита с 28 октября по 7 ноября будут работать только навынос или на доставку. Однако рестораны при отелях и хостелах, а также корпоративные столовые и буфеты, продолжат принимать посетителей, но лишь из числа постояльцев и сотрудников.

В обычном режиме продолжат работать аптеки, продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости. Другие товары можно будет купить только с доставкой.

Кроме того, на нерабочие дни закроются алкомаркеты, в которых доля товаров помимо спиртного не превышает 30 процентов.

Больницы продолжат помогать пациентам, МФЦ будут работать онлайн

Оказание плановой и неотложной медицинской помощи продолжится как обычно. Исключение — стоматологические клиники, которые с 28 октября по 7 ноября будут работать только с экстренными пациентами.

Столичные МФЦ примут посетителей очно только для регистрации расторжения брака.

Все услуги, которые можно получить в электронном виде, во время длинных выходных будут оказываться в МФЦ офлайн. Сделать отметку о рождении ребенка можно будет в медучреждении. Если же на период действия ограничений выпадает дата получения или подписания документов, ее перенесут на девять календарных дней.

В детских садах и школах столицы продолжаются каникулы

Столичных школьников отправили на каникулы с 25 октября. В садиках работают дежурные группы для детей, которых не с кем оставить дома.

Работа учреждений допобразования, спортшкол, секций и детских кружков приостановлена. В вузах и ссузах можно проводить только дистанционные занятия.

Почти такие же ограничения введены Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в области нерабочие дни в тот же период, что и в столице — с 28 октября по 7 ноября.

В регионе приостановлена работа кафе, ресторанов, баров и других общественных мест. Как и в Москве, будут открыты только аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

С 8 ноября для посещения театров и музеев понадобится QR-код. Обязательным также является ношение масок и соблюдение других требований Роспотребнадзора.

Указ о введении нерабочих дней по всей России ранее подписал Путин

Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой об объявлении нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября, разрешив губернаторам проблемных регионов вводить их на неделю раньше — уже с 23 октября. При этом выходные могут быть продлены — это решение остается за местными властями. Ранее стало известно, что в Москве обсуждают различные сценарии, в том числе продление нерабочих дней и ограничений.