Власти Москвы рассмотрят варианты продления ограничений после 8 ноября

Власти Москвы обсуждают разные сценарии продления ограничений, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, после 8 ноября. Об этом в понедельник, 25 октября, со ссылкой на источники пишет Forbes в своем Telegram-канале.

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Один из вариантов предполагает продление карантина еще на неделю — до 15 ноября. Но рассматривается также и более жесткий сценарий — продление ограничительных мер до 1 января 2022 года.

Их введение будет зависеть от стабилизации ситуации с COVID-19, пишет Forbes. Решение о продлении карантина будет приниматься не раньше чем на следующей неделе, исходя из числа новых случаев заражения коронавирусом.

По данным на 25 октября, в России за последние сутки зарегистрировано 37 930 заболевших — это максимальный прирост с начала пандемии. Больше всего случаев выявлено в Москве (7778) , Московской области (3127), в Санкт-Петербурге (2693) и в Самарской области (1184). Общее число заразившихся коронавирусом за все время составило 8 279 573.