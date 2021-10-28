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В российских регионах начались нерабочие дни

В Москве и Подмосковье 28 октября начались нерабочие дни, они продлятся до 7 ноября
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Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В Москве и Подмосковье в четверг, 28 октября, начались нерабочие дни из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте столичной мэрии со ссылкой на указ мэра Сергея Собянина.

11
дней
продлятся выходные в Москве и Подмосковье из-за распространения COVID-19

Приостановлена работа большинства организаций, компаний сферы услуг, торговых центров, клубов и баров. Будут закрыты школы и детские сады, в последних организуют дежурные группы. Исключение составят организации, которые обеспечивают работу инфраструктуры, а также компании непрерывного цикла и ряд федеральных учреждений. Так, ограничения не коснутся аптек, магазинов, осуществляющих продажу продуктов и товаров первой необходимости, а также служб доставки.

Почему 11 дней?

В оперштабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что срок в 11 дней выбран потому, что инкубационный период «дельта»-штамма длится около пяти дней. Таким образом нерабочие время в Москве покроет два инкубационных периода. В этот период в Москве не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия: концерты, футбольные матчи. В оперштабе отметили, что также будут закрыты кинотеатры, цирки и зоопарки.

При этом столичные медучреждения будут работать в обычном режиме, а стоматологии будут оказывать только неотложную помощь. Пункты вакцинации и экспресс-тестирования продолжат работу. В период нерабочих дней метрополитен, автобусы, трамваи, МЦК и МЦД в столице продолжат работать в обычном режиме. Никто не будет их закрывать или ограничивать доступ в общественный транспорт. Отмечается, что во время каникул школьники, как обычно, смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте.

Другие регионы

С 28 октября по 7 ноября нерабочие дни объявили и в Калининградской области. Министр культуры и туризма региона Андрей Ермак сообщил, что в этот период заселять в гостиницы, отели, гостевые дома и хостелы будут только по QR-коду или свежему ПЦР-тесту.

27 октября власти Ростовской области приняли решение закрыть ряд непродовольственных магазинов с 28 октября по 7 ноября из-за ситуации с COVID-19. Как сообщила пресс-служба правительства российского региона, исключения составляют только те торговые точки, которые продают товары первой необходимости. Уточняется, что в этот период работать будут аптеки и «объекты, оказывающие услуги связи». Продажи можно осуществлять дистанционно.

Также ужесточили ограничения на период нерабочих дней власти Волгоградской области. В частности, доступ в непродовольственные магазины для непривитых граждан будет закрыт. С 1 по 7 ноября непродовольственные магазины будут обслуживать покупателей только при предъявлении документов о вакцинации или перенесенном заболевании. Требование не будет распространяться на несовершеннолетних. Сотрудники магазина, обслуживающие посетителей, также должны иметь документы о вакцинации или перенесенном заболевании.

Чтобы избежать распространения COVID-19, глава Крыма Сергей Аксенов также объявил о новых ограничениях. С 25 октября для посещения мест общественного питания, развлекательных заведений и массовых мероприятий требуется сертификат о вакцинации (или QR-код), ПЦР-тест сроком не более семи дней или справка о перенесенном заболевании. В Севастополе эти меры продлеваются до 30 ноября. Кроме того, для заселения в отели полуострова теперь требуется как QR-код, так и отрицательный результат ПЦР-теста сроком не более 72 часов. А забронировать номер в гостинице можно только при наличии QR-кода или справки о перенесенном заболевании.

На Кубани тоже ввели ограничения. С 30 октября по 7 ноября для посещения общественных и развлекательных заведений в городах-курортах региона нужно предъявить QR-код.

За прогулки — штрафы?

Член комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный работник здравоохранения, кандидат медицинских наук Тамара Фролова ранее заявила, что россиян, которые во время нерабочих дней гуляют по улице без необходимости, следует штрафовать за несоблюдение режима.

Она также отметила, что в качестве наказания лишала бы россиян заработной платы в том случае, если нерабочие дни им оплачивает работодатель. По мнению Фроловой, хороший эффект также дало бы повсеместное введение QR-кодов.

По словам депутата, выходные ввели, чтобы люди проводили время с семьей и лишний раз не выходили из дома, однако россияне восприняли этот период как внеочередной отпуск и купили путевки за границу.

Всем выходные

В соответствии с решением президента России Владимира Путина, на территории всей России с 30 октября по 7 ноября включительно введены нерабочие дни. За регионами при этом сохраняется право вводить выходные раньше в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

С таким предложением выступала вице-премьер Татьяна Голикова, ее поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, предыдущий опыт показал эффективность подобных мер.

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