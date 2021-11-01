Роспотребнадзор заявил о возросших темпах вакцинации

Попова: темпы вакцинации в России растут, это хороший признак для позитивных прогнозов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что темпы вакцинации от коронавируса в России растут, и это является хорошим признаком для позитивных прогнозов. Такое заявление она сделала в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24», пишет ТАСС.

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Попова также отметила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 среди взрослого населения в России должен быть не меньше 80 процентов, но он пока не достигнут.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что лишь 2-5 процентов прошедших полный курс вакцинации заболевают COVID-19. При этом, уточнила она, российский препарат от коронавируса «защищает от тяжелого течения и печального исхода», поэтому в российских больницах практически нет привитых с тяжелым течением болезни.

За минувшие сутки в стране выявили 40 402 новых случая заражения. Общее число заболевших с начала пандемии составило 8 554 192.