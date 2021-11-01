Правительство ввело QR-коды для посещения совещаний

Члены правительства России теперь обязаны предъявлять QR-код, который подтверждает наличие прививки от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря председателя кабмина Бориса Белякова.

По его словам, данное требование ввели «в русле мер», которые принимаются в стране и в мире для борьбы с COVID-19. Он отметил, что в настоящее время уровень вакцинации среди сотрудников аппарата правительства составляет свыше 80 процентов.

Материалы по теме В Москве начались нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября? «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

Беляков отметил важность необходимых мер для обеспечения максимальной безопасности участников совещаний, которые проходят в правительстве.

Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что сотрудники аппарата Государственной Думы и помощники депутатов должны будут вакцинироваться от коронавируса. Он отметил, что этот вопрос обсуждался на Совете Госдумы.