Володин рассказал об обязательной вакцинации для сотрудников аппарата Госдумы

Сотрудники аппарата Государственной Думы и помощники депутатов должны будут вакцинироваться от COVID-19. Об этом рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

По его словам, данный вопрос обсуждался на Совете Госдумы. «Государственные служащие должны сделать прививки, по-другому не получится», — отметил спикер.

Планируется, что будет выработано решение об обязательной вакцинации депутатов. Кроме того, сотрудники, которые не сделают прививку от COVID-19, будут переведены на удаленку, предложил Володин.

Ранее председатель Государственной Думы призвал жестко пресекать работу нелегального бизнеса по торговле поддельными медицинскими документами, в том числе сертификатами о вакцинации от коронавируса. Он добавил, что делать это — обязанность правоохранительных органов, а долг каждого — не покупать поддельные сертификаты.