В Роспотребнадзоре рассказали о принятых против долгих тестов на COVID-19 мерах

Роспотребнадзор принял жесткие меры к регионам с долгим сроком ожидания тестов на COVID-19

В Роспотребнадзоре приняли жесткие меры в регионах России, где результаты тестов на COVID-19 нужно было ждать до шести дней. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова, ее слова передает ТАСС.

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26 октября глава Роспотребнадзора рассказала о регионах страны, где тесты на коронавирус приходилось ждать по несколько дней. В частности, она упомянула Тверскую, Пензенскую и Челябинскую области.

«Я говорила ровно для того, чтобы привлечь к этому внимание, потому что это в самом деле очень досадно. Почему? Во-первых, потому что пять-шесть дней человек остается без специализированной помощи», — объяснила она.

Попова добавила, что в эти дни человеку нужно помогать, однако сделать того не получается из-за отсутствия диагноза. Кроме того, человек, не зная, что он инфицирован, распространяет вирус дальше.

«По всем этим случаям проведены административные расследования в субъектах, и все меры, которые должны быть, достаточно жесткие меры, приняты», — заключила руководитель Роспотребнадзора.

Ранее Анна Попова заявила, что в России растут темпы вакцинации, что является хорошим признаком для позитивных прогнозов по эпидемиологической ситуации в стране.