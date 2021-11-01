В Роспотребнадзоре рассказали о принятых против долгих тестов на COVID-19 мерах

В Роспотребнадзоре приняли жесткие меры в регионах России, где результаты тестов на COVID-19 нужно было ждать до шести дней. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова, ее слова передает ТАСС.
26 октября глава Роспотребнадзора рассказала о регионах страны, где тесты на коронавирус приходилось ждать по несколько дней. В частности, она упомянула Тверскую, Пензенскую и Челябинскую области.
«Я говорила ровно для того, чтобы привлечь к этому внимание, потому что это в самом деле очень досадно. Почему? Во-первых, потому что пять-шесть дней человек остается без специализированной помощи», — объяснила она.
Попова добавила, что в эти дни человеку нужно помогать, однако сделать того не получается из-за отсутствия диагноза. Кроме того, человек, не зная, что он инфицирован, распространяет вирус дальше.
«По всем этим случаям проведены административные расследования в субъектах, и все меры, которые должны быть, достаточно жесткие меры, приняты», — заключила руководитель Роспотребнадзора.
Ранее Анна Попова заявила, что в России растут темпы вакцинации, что является хорошим признаком для позитивных прогнозов по эпидемиологической ситуации в стране.