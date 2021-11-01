Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом в России

Путин: в России очень сложная ситуация с COVID-19, такого числа заболевших не было никогда

В России складывается очень сложная ситуация с коронавирусом — такого числа выявленных случаев COVID-19 не было никогда. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по оборонной тематике, его цитирует ТАСС.

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Путин рассказал, что в понедельник, 1 ноября, он обсудил ситуацию с COVID-19 в стране с председателем правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Минздрава Михаилом Мурашко.

Президент подчеркнул, что в стране раньше никогда не выявляли более 40 тысяч случаев коронавируса за сутки.

По словам главы государства, в России нужно продолжить создание быстровозводимых больниц для пациентов с COVID-19 на фоне пандемии.

Ранее Владимир Путин поручил главе министерства здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с COVID-19. Это необходимо, чтобы оказать помощь врачам, заявил глава государства.