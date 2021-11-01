Россиян призвали не ждать немедленного эффекта от принятых ограничительных мер

Анна Попова: немедленного эффекта от принятых в России ограничительных мер ждать не стоит

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не ждать немедленного эффекта от принятых для предотвращения распространения коронавируса ограничительных мер. Ее слова в понедельник, 1 ноября, приводит ТАСС.

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Она отметила, что для стабилизации ситуации в стране нужно время, «не меньше одной инкубации». Таким образом, одной нерабочей недели может оказаться недостаточно.

Ранее Попова заявила, что в некоторых российских регионах России снизился темп прироста новых случаев COVID-19, но говорить об улучшении эпидемиологической ситуации пока рано. Она уточнила, что в 78 регионах страны по-прежнему фиксируется прирост заболевших, а снижение — только в двух.

По решению Владимира Путина по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно объявлены нерабочие дни. При этом, регионам с наиболее неблагоприятной ситуацией с COVID-19 было разрешено вводить выходные раньше.

По данным оперштаба по борьбе с инфекцией на 1 октября, в России за минувшие сутки выявили 40 402 новых случая коронавируса. Больше всего — в Москве (7103), Санкт-Петербурге (3250) и Московской области (2866). Общее число заражений с начала пандемии составило 8 554 192.