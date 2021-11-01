Мурашко заявил о недостаточных темпах вакцинации в российских регионах

Мурашко: в регионах с неблагоприятной ситуацией по COVID-19 недостаточные темпы вакцинации

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в российских регионах, где ситуация с распространением коронавирусной инфекции самая неблагоприятная, недостаточные темпы вакцинации. Его слова в понедельник, 1 ноября, приводит ТАСС.

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Он отметил также, что введение нерабочих дней улучшило ситуацию с коронавирусом, и сообщил, что прививки в России ежедневно делают более 650 тыс. человек.

Ранее президент России Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября включительно выходными. Он также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.

20 октября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что критическая ситуация с коронавирусом наблюдается в 17-ти регионах страны: Курской, Оренбургской, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, а также республиках Северная Осетия, Мордовия, Татарстан и Коми.