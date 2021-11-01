Минздрав решил проблему нехватки вакцины в российских регионах

Глава Минздрава Мурашко: вопрос с нехваткой «Спутника Лайт» в регионах решен

Проблема нехватки вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт» в российских регионах решена. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Вакцина доступна. Были некоторые вопросы по своевременности доставки одной из вакцин. Они в субботу-воскресенье также разрешены. И сегодня отправка идет везде», — сказал министр.

Также Мурашко оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с COVID-19. По данным главы Минздрава, ситуация с коронавирусом в России улучшилась из-за введения нерабочих дней.

Ранее в Кремле оценили эффективность российских вакцин. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, показатели эффективности российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» выше, чем у многих зарубежных вакцин.