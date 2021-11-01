В Петербург поступили 100 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

В Петербург поступила партия «Спутника Лайт» в объеме 100 тысяч доз

В Санкт-Петербурге на фармацевтическую базу поступила партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 100 тысяч доз. Об этом сообщается на сайте администрации города.

По обновленной версии временных методических рекомендаций Минздрава России, «Спутник Лайт» следует применять для вакцинации пациентов, перенесших COVID-19, спустя 6 месяцев или вакцинированных более полугода назад любой другой вакциной.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал наращивать в городе темпы вакцинации, чтобы быстрее выработать коллективный иммунитет. Он пояснил, что для этого в Северной столице открыты прививочные пункты не только в медицинских учреждениях, но и в торговых центрах. Туда можно прийти без предварительной записи.

В Петербурге цикл вакцинации уже прошли свыше 1,9 миллиона человек.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рекомендовал использовать однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации. Для первой прививки министр здравоохранения по-прежнему рекомендовал использовать зарегистрированные в России вакцины, включая «Спутник V».

В октябре дефицит препарата «Спутник Лайт» отметили в Воронежской области, Кургане, Вологодской области, Красноярском крае и Петербурге.