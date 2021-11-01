Российский врач назвал тяжелые последствия коронавируса

После перенесенного коронавируса у части пациентов появляются тяжелые последствия — к ним относятся ревматологические заболевания и невралгические нарушения. Такие болезни назвал заслуженный российский врач, доктор медицинских наук, хирург, профессор Владимир Вторенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Есть системные заболевания ревматологические, есть поражения центральной нервной системы, поражения легких. Я думаю, что мы, даже расставшись с массовым инфекционным началом COVID, останемся с постковидными осложнениями», — заявил Вторенко.
По его словам, необходимо не отказываться от обследований. Медик объяснил, что нужно проходить клинические, лабораторные и компьютерно-томографические скрининги для выявления опасных патологий.
Вторенко рассказал, что всем людям после перенесенного коронавируса врачи назначают лекарства и передают часть пациентов на амбулаторный контроль врачей поликлиник.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о пользе вакцинации при постковидном синдроме. По его словам, прививка может улучшить состояние пациента. При этом до сих пор плохо понятно, чем обусловлен постковидный синдром, подчеркнул специалист.