Российский врач назвал тяжелые последствия коронавируса

После перенесенного коронавируса у части пациентов появляются тяжелые последствия — к ним относятся ревматологические заболевания и невралгические нарушения. Такие болезни назвал заслуженный российский врач, доктор медицинских наук, хирург, профессор Владимир Вторенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Материалы по теме В Москве начались нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября? «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

«Есть системные заболевания ревматологические, есть поражения центральной нервной системы, поражения легких. Я думаю, что мы, даже расставшись с массовым инфекционным началом COVID, останемся с постковидными осложнениями», — заявил Вторенко.

По его словам, необходимо не отказываться от обследований. Медик объяснил, что нужно проходить клинические, лабораторные и компьютерно-томографические скрининги для выявления опасных патологий.

Вторенко рассказал, что всем людям после перенесенного коронавируса врачи назначают лекарства и передают часть пациентов на амбулаторный контроль врачей поликлиник.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о пользе вакцинации при постковидном синдроме. По его словам, прививка может улучшить состояние пациента. При этом до сих пор плохо понятно, чем обусловлен постковидный синдром, подчеркнул специалист.