Эпидемиолог развеял миф о вакцинации от коронавируса

Эпидемиолог Горелов: ни в одной в мире вакцине от COVID-19 не содержится живой вирус

Замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов развеял миф о вакцинации от коронавируса в беседе с «Известиями».

По его словам, некоторые люди думают, что с введением препарата вирус попадает в организм, и поэтому вакцинированный становится источником инфекции для окружающих. «К сожалению, миф этот укоренился. Но я с уверенностью могу сказать, что ни одна вакцина в мире живого вируса не содержит», — отметил он.

Также Горелов отметил, что любой человек — привившийся, непривившийся — восприимчив в разной степени к коронавирусу.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции при постковидном синдроме может улучшить состояние пациента. По словам специалиста, до сих пор плохо понятно, чем обусловлен постковидный синдром.