Раскрыта причина непризнания вакцины «Спутник V» в Евросоюзе

Гинцбург: непризнание «Спутник V» в ЕС может быть связано с различиями в законодательствах

Чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предпочитают не замечать успехов вакцинации препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V», заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист считает, что признание российского препарата пошло бы быстрее, если бы этот процесс основывался на результатах ее практического использования. По его словам, прививочная кампания показала, что вакцина справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов COVID-19. «Однако чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого видеть», — отметил он.

Гинцбург считает, что одной из вероятных причин также могут быть различия в европейском и российском законодательствах, порождающие задержки. «Еще надо учесть, что практически ни один российский препарат не был признан европейским сообществом», — сказал он.

Специалист добавил, что из-за таких «шероховатостей» находятся поводы придраться к российскому препарату.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что комплекс мер, состоящий из иммунизации «Спутником V» и ревакцинации назальной вакциной, может защитить от коронавируса на 100 процентов. Он пояснил, что при использовании назальной вакцины образуется независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета.

