Гинцбург рассказал о пользе вакцинации при постковидном синдроме

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции при постковидном синдроме может улучшить состояние пациента. Об этом пишет РИА Новости

По словам специалиста, до сих пор плохо понятно, чем обусловлен постковидный синдром. Он предположил, что одной из причин может являться циркуляция иммунных комплексов, которые способны вызывать различные воспаления. Гинцбург добавил, что они забивают почки и другие органы.

«Поэтому дополнительное усиление иммунитета приводит к тому, что этих иммунных комплексов становится меньше, и если это действительно так, то я не исключаю такой эффект», — отметил он. При этом специалист уточнил, что пока никаких экспериментальных работ на эту тему не было, и данный вопрос требует углубленного изучения.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что комплекс мер, состоящий из иммунизации «Спутником V» и ревакцинации назальной вакциной, может защитить от коронавируса на 100 процентов. Он пояснил, что при использовании назальной вакцины образуется независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета.

