Путин заявил о важном значении вакцинации от COVID-19

Президент России Путин: вакцинация является реальным спасением от смерти от COVID-19

Вакцинация является реальным спасением от смерти от COVID-19. О таком важном значении вакцинации заявил российский президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что вакцинация доказала свою эффективность и при тяжелом течении коронавируса.

Ранее президент России отметил, что в стране складывается очень сложная ситуация с коронавирусом — такого числа выявленных заболевших не было никогда.

Глава государства в понедельник, 1 ноября, обсудил ситуацию с COVID-19 в стране с председателем правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Минздрава Михаилом Мурашко.