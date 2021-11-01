В ВОЗ рассказали о сроках ревакцинации для людей с низким иммунитетом

Людям с низким иммунитетом необходимо ревакцинироваться от коронавируса через полгода. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.

По ее словам, сейчас людям с проблемами со здоровьем рекомендуется ставить бустерную дозу вакцины. Она подчеркнула, что пандемия COVID-19 завершится в мире, когда будет достигнут определенный уровень коллективного иммунитета.

Ранее Вуйнович заявила, что эффективность нерабочих дней в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России зависит от отношения населения и практического применения противоэпидемических ограничений. По ее словам, крайне важно соблюдать все меры, о которых идет речь уже 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост числа случаев заражения COVID-19. «Это зависит от населения и от того, насколько серьезно принимается ситуация», — резюмировала представитель ВОЗ.