Представитель ВОЗ в России рассказала о сроках окончания пандемии

Пандемия коронавируса завершится в мире, когда будет достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, надо иметь достаточно вакцинированных, обладающих иммунитетом людей в коротком периоде времени. Именно это не позволит вирусу распространяться.

Как добиться коллективного иммунитета

Вуйнович связала эффективность борьбы с коронавирусом с отношением населения к этому процессу и практическому применению противоэпидемических ограничений. Оценивая введенный в России режим нерабочих дней, она указала, что крайне важно соблюдать все меры, о которых идет речь уже 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост числа случаев COVID-19.

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Кроме того, представитель ВОЗ рассказала, что при низком иммунитете нужно ревакцинироваться от коронавируса через полгода. То есть, уже сейчас людям со слабым здоровьем рекомендуется делать бустерную дозу вакцины.

По состоянию на 1 ноября, уровень коллективного иммунитета в России достиг 46,8 процента. Двумя компонентами вакцины от коронавируса привиты 50 960 796 человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что темпы вакцинации от коронавируса в России растут. Считается, что количество привитых или переболевших COVID-19 среди взрослого населения в России должно быть не меньше 80 процентов.

Бустеры или неравенство

Впрочем, в ВОЗ существуют разные точки зрения на бустерные вакцины. Не умаляя их эффективность, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил проблему вакцинного неравенства, когда развитые страны внедряют программы ревакцинации при значительной доле человечества, до сих пор не получившей хотя бы одну дозу вакцины. По его словам, текущее положение дел является «пятном на коллективной совести».

Аналогичной позиции придерживается генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Политик указал, что неравномерное распределение вакцин в мире приводит к развитию новых штаммов коронавируса. Он призвал богатые страны из «Большой двадцатки» (G20) выделить восемь миллиардов долларов для того, чтобы дать возможность вакцинировать 40 процентов людей во всех странах до конца 2021 года. По его утверждению, помимо увеличения жертв болезни, вакцинное неравенство влияет и на продолжение спада мировой экономики.

1 ноября стало известно о том, что за минувшие сутки в России выявили еще 40 402 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 8 554 192. Больше всего случаев COVID-19 выявили в Москве (7103), Санкт-Петербурге (3250) и Московской области (2866).