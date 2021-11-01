Путин анонсировал россиянам лекарства от COVID-19

Путин заявил, что в ближайшее время будут доступны лекарства от коронавируса

В ближайшее время россиянам будут доступны лекарства для лечения коронавируса. Об этом в понедельник, 1 ноября, на военном совещании в Сочи заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Сейчас разрабатываются, в принципе, в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты», — анонсировал глава государства и подчеркнул, что накануне уже общался с теми, кто занимается данным вопросом.

Путин также назвал ситуацию с COVID-19 в стране крайне сложной — такого числа выявленных заболевших не было никогда. При этом президент напомнил, что наиболее эффективным и универсальным средством защиты от коронавируса является вакцинация.

1 ноября стало известно о том, что за минувшие сутки в России выявили еще 40 402 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 8 554 192. Больше всего случаев COVID-19 выявили в Москве (7103), Санкт-Петербурге (3250) и Московской области (2866).

Уровень коллективного иммунитета в России достиг 46,8 процента. Двумя компонентами вакцины от коронавируса привиты 50 960 796 человек.