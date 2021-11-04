Вирусолог предупредил о новых штаммах COVID-19 из-за путешествий россиян

Профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко в интервью радио Sputnik предупредил о вероятности появления новых штаммов коронавируса. По его словам, в начале ноября вырос риск завоза в Россию новых вариантов коронавирусной инфекции.

Снижение заболеваемости будет, но оно могло бы быть еще больше. Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны Александр Бутенко Профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи

Как считает специалист, путешествуя по заграничным курортам во время пандемии коронавируса, россияне рискуют не только своим здоровьем. Они могут стать и источником COVID-19. По мнению Бутенко, такое поведение является «головотяпством».

При этом туристы рискуют завезти в Россию не только уже известные штаммы коронавируса, но и новые варианты. «Потом над ними придется ломать голову специалистам. Для этих вариантов могут потребоваться новые меры профилактики и лечения», — пояснил Бутенко.

Нерабочая неделя в России

В октябре президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции объявил в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

После объявления о нерабочих днях число заявок на туры за рубежом резко выросло. Как рассказал «Коммерсанту» от представитель Национальной сети турагентств Игорь Блинов, число заявок выросло на 30 процентов.

Большинство бронирований приходилось на Турцию (49 процентов) и Египет (24 процента). Средняя цена туров в Египет в октябре составила 102 тысячи рублей, а в Турцию — 80 тысяч рублей.

Отсутствие коллективного иммунитета в России

Иммунолог Николай Крючков в беседе с «Лентой.ру» отметил, что для достижения коллективного иммунитета в России необходимо не менее 85 процентов людей не со слабовыраженным, а высоким уровнем антител.

Там, где привита большая часть населения, вирус мутирует медленнее, ситуация находится под большим контролем. Так что считать единственной причиной постоянные изменения штаммов неправильно, необходимо еще учитывать контакты с зараженными, число вакцинированных, число тех, кто уже потерял защиту от вируса Николай Крючков Иммунолог

По словам специалиста, в России, по лучшим оценкам, иммунитет есть у 40-45 процентов населения, однако для коллективного иммунитета необходимо не менее 85 процентов.

85 процентов россиян должны иметь высокий уровень антител для коллективного иммунитета

По мнению Крючкова, сейчас «дельта»-штамм коронавируса, а также его варианты «дельта+» и AY.4.2, распространяющиеся на территории России, вызывают самые большие опасения. Он подчеркнул, что все существующие в мире варианты COVID-19 уже есть в России, однако пока случаи заражения ими единичны. Наиболее заразным считался «дельта+», но, согласно данным британских медиков, AY.4.2 опережает его в этом показателе на 10-15 процентов.

Есть и другой параметр — адаптированность к коллективному иммунитету и поствакцинному, и естественному. Здесь разные штаммы ведут себя по-разному, есть варианты, которые уходят от защиты организма еще лучше, чем «дельта», но по совокупности свойств именно «дельта» вызывает наибольшее беспокойство Николай Крючков Иммунолог

По данным на 3 ноября, за минувшие сутки в России выявили еще 40 443 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 8 633 643.