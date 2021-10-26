Иммунолог объяснил отсутствие коллективного иммунитета в России

Для достижения коллективного иммунитета необходимо не менее 85 процентов людей не со слабовыраженным, а высоким уровнем антител, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков. Он подчеркнул, что постоянно меняющийся коронавирус — это далеко не единственная причина того, что стране не удается справиться с эпидемией.

Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в штате Вирджиния, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова ранее рассказала, почему в России отсутствует коллективный иммунитет к коронавирусу. Она считает, что так произошло из-за «невеликих» темпов вакцинации и изменчивости коронавируса. Она напомнила, что в мире стал распространяться «дельта»-штамм вируса, снизивший эффективность препаратов.

«Когда схлынет пандемия»

Крючков подчеркнул, что коронавирус меняется не только в России, но и во всем мире, и в этом нет ничего удивительного: эволюция — естественный процесс. В этом полушарии доминирующим стал штамм «дельта», в другом он делит пальму первенства с другими вариациями и везде продолжает меняться.

«Там, где привита большая часть населения, вирус мутирует медленнее, ситуация находится под большим контролем. Так что считать единственной причиной постоянные изменения штаммов неправильно, необходимо еще учитывать контакты с зараженными, число вакцинированных, число тех, кто уже потерял защиту от вируса. В нашей стране, по лучшим оценкам, иммунитет есть у 40-45 процентов населения, а нужно не менее 85», — сказал медик.

Иммунолог также добавил, что многие считают, что коллективный иммунитет будет достигнут тогда, когда привьется большая часть населения. Но на самом деле это не совсем так: необходимо, чтобы большая часть населения обладала именно высоким уровнем антител, отметил Крючков.

«Нужен не просто их положительный уровень, а высокий, тем более не слабоположительный, — уточнил Крючков. — Только в таком случае пандемия схлынет. В Великобритании, например, процент вакцинированных очень высокий, но стране так и не удалось победить эпидемию, потому что иммунитет у людей постепенно ослабевает».

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса начал обнародовать информацию об уровне вакцинации и коллективного иммунитета в России. Так, прививку первым компонентом препарата против COVID-19 сделали 53 511 786 раз, а вакцинацию полного цикла осуществили 49 161 150 раз.

