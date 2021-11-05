В России выявили 40 735 новых случаев коронавируса

Оперштаб: за сутки в России выявили 40 735 новых случаев COVID-19co

В России за минувшие сутки выявили 40 735 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

Днем ранее в стране было зафиксировано 40 217 случаев COVID-19.

40 735 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего случаев коронавируса выявлено в Москве (6407), Санкт-Петербурге (3363) и Московской области (2835). Меньше всего — в Магаданской области (36), Чукотском (19) и Ненецком (17) автономном округах.

За последние 24 часа зарегистрированы 1192 летальных исхода, всего с начала пандемии зафиксировано 244 447 смертей.

Суточный показатель выздоровлений составил 28 605, общий — 7 505 971.

