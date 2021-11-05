Минобороны создало резерв для помощи в борьбе с коронавирусом в регионах

Вооруженные силы России создали резерв сил и средств для оказания помощи в борьбе с коронавирусом в регионах. Об этом сообщает Минобороны, передает РИА Новости.

В составе резерва 9 медицинских отрядов специального назначения, 9 мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад. В них входят военнослужащие, которые имеют опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом: реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты. Отмечается, что многие из бригад уже направлены в российские регионы для оказания помощи гражданам.

Помимо этого, в лечебных учреждениях Минобороны развернуто более 2,8 тысячи мест для лечения больных коронавирусом, из них половина выделена для гражданских пациентов. С начала пандемии через многофункциональные медцентры министерства прошли почти 10 тысяч граждан.

Президент Владимир Путин поручил Минобороны оказывать поддержу населению в борьбе с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что, возможно, помощь ведомства понадобится для постройки быстровозводимых временных госпиталей для пациентов с COVID-19.