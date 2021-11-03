В Кремле рассказали о направленных в регионы из-за COVID-19 медиках Минобороны

Песков заявил, что медики Минобороны направлены в регионы со сложной ситуацией с COVID-19

Министерство обороны России направило военных медиков в российские регионы, где складывается сложная ситуация с коронавирусом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

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Пресс-секретарь президента рассказал, что вопрос о помощи Минобороны Путин обсудил с главой ведомства Сергеем Шойгу во время совещания. Песков подчеркнул, что в часть регионов специалисты уже направлены.

Ранее президент Владимир Путин поручил Минобороны оказывать поддержу населению в борьбе с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что, возможно, помощь ведомства понадобится для постройки быстровозводимых временных госпиталей для пациентов с COVID-19.

Президент также поручил отправиться в регионы с критической ситуацией по COVID-19 главе Минздрава Михаилу Мурашко и его заместителям. Глава государства объяснил, что это необходимо для оказания врачам помощи.