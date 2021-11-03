Песков ответил на вопрос о возможном продлении нерабочих дней

Представитель Кремля Песков: решений о продлении нерабочих дней в России не принималось

Новых решений на федеральном уровне по возможному продлению в России нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом не принималось, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Песков напомнил, что указом президента установлен режим нерабочих дней до 7 ноября включительно. «Если будут какие-то иные решения, мы сразу будем вас информировать. На сегодня каких-то других решений не было», — сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее, 2 ноября, ведущий специалист Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын заявил об отсутствии необходимости продления нерабочих дней в России. По его мнению, это может отрицательно повлиять на настроения в обществе и понизить уровень иммунитета у россиян.

По решению президента Владимира Путина по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно объявлены выходные. Регионам с наиболее неблагоприятной ситуацией с COVID-19 было разрешено вводить их раньше.