В центре Гамалеи рассказали об опасности продления нерабочих дней в России

Ведущий специалист Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын заявил об отсутствии необходимости продления нерабочих дней в России. По его мнению, это может быть даже опасно. Об этом во вторник, 2 ноября, он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

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Лисицын считает, что тех длинных выходных, которые были введены с целью сдержать распространение коронавирусной инфекции, достаточно для некоторого оттягивания пика заболеваемости. Специалист также отметил, что на число зараженных нерабочие дни особо не влияют. А их продление, по его мнению, может отрицательно повлиять на настроения в обществе и понизить уровень иммунитета у россиян.

«Куда больше надежд на прекращение этой эпидемии я вижу в морозах и тяжелом климате», — резюмировал эксперт.

По решению Владимира Путина по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно объявлены выходные. Регионам с наиболее неблагоприятной ситуацией с COVID-19 было разрешено вводить их раньше. 2 ноября стало известно, что уже три российских региона — Амурская и Ульяновская области, а также Республика Коми — могут нерабочие дни продлить.

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