В трех регионах России допустили возможность продления нерабочих дней

Власти Республики Коми, а также Амурской и Ульяновской областей допускают возможность продления нерабочих дней после 7 ноября. Об этом передает РИА Новости.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских отметил, что, если не получится сбить рост заболеваемости, придется идти по пути продления нерабочих дней. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в регионе выявили 564 новых случая COVID-19, 570 человек выздоровели, а 15 скончались.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сказал, что решение о продлении нерабочих дней планируется принять исходя из эпидемиологической ситуации на момент окончания длинных выходных. Он подчеркнул, что при надобности в регионе могут ввести жесткие ограничительные меры, вплоть до локдауна.