Минздрав назвал число привившихся первым компонентом вакцины от COVID-19 россиян

Минздрав: первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 58,5 миллиона россиян

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 58,5 миллиона россиян. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, которого цитирует РИА Новости.

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Глава Минздрава рассказал об этом в понедельник, 1 ноября, на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

Мурашко напомнил, что вакцинация от COVID-19 проводится во всех российских регионах. В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную в центре имени Гамалеи. Ей дали название «Спутник V».

Ранее Мурашко отметил, что в российских регионах решили проблему нехватки вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт».

Кроме того, глава Минздрава оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с COVID-19. По сведениям Мурашко, ситуация с коронавирусом в России улучшилась из-за введения нерабочих дней.

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