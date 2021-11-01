Минздрав назвал число привившихся первым компонентом вакцины от COVID-19 россиян

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 58,5 миллиона россиян. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, которого цитирует РИА Новости.
Глава Минздрава рассказал об этом в понедельник, 1 ноября, на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
Мурашко напомнил, что вакцинация от COVID-19 проводится во всех российских регионах. В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную в центре имени Гамалеи. Ей дали название «Спутник V».
Ранее Мурашко отметил, что в российских регионах решили проблему нехватки вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт».
Кроме того, глава Минздрава оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с COVID-19. По сведениям Мурашко, ситуация с коронавирусом в России улучшилась из-за введения нерабочих дней.