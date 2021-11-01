Первый российский регион объявил о продлении нерабочих дней

В Новгородской области объявили о продлении нерабочих дней с 8 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин. Об этмо сообщается на официальной странице правительства Новгородской области во «ВКонтакте».

Отмечается, что длинные выходные продлятся еще на неделю.

«Подводя итог совещания, мы видим, что ситуация остается сложной и не дает повода говорить о том, что мы достигли переломного результата. В связи с этим, в соответствии с полномочиями, которые даны президентом России, мы продлим на неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы», — заявил Никитин по итогам заседания Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением COVID-19.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ради спасения жизней людей во время эпидемий можно ограничивать базовые свободы граждан, отметив, что страна не пошла по пути обязательной вакцинации всех граждан.