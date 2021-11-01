Путин поручил Минобороны помогать населению в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны оказывать поддержу населению в борьбе с пандемией коронавируса, передает ТАСС.

Также глава государства отметил, что в стране, возможно, потребуется построить быстровозводимые временные ковидные госпитали по проектам Минобороны.

«В том числе продолжать оказывать поддержку гражданской медицинской службе», — заявил Путин.

Ранее президент России оценил ситуацию с COVID-19 в стране. По его словам, эпидемиологическая обстановка в России складывается сложная, так как такого количества заболевших не было никогда.