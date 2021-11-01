Привитым россиянам назвали последствия заболевания COVID-19

Привитые россияне практически не страдают долгосрочными последствиями в случае заражения коронавирусом. Об этом сообщил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов, его слова приводит «Интерфакс».

По словам вирусолога, иммунитет привитых, который натренирован вакциной, помогает ограничить распространение COVID-19 по организму и внутренним органам.

«Чаще всего этот человек болеет именно в виде респираторной инфекции, то есть покашлял, почихал — все», — объяснил специалист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возросших темпах вакцинации в России. По ее словам, это является хорошим признаком для позитивных прогнозов в дальнейшем.