Привитым от COVID-19 россиянам предложили давать скидку на услуги ЖКХ

Сенатор Абрамов: вакцинированным от коронавируса нужно предоставлять скидку в 10% на ЖКУ

Привитым от коронавируса россиянам нужно давать 10-процентную скидку на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) сроком на полгода. С таким предложением выступил заместитель главы экономического комитета Совета Федерации (СФ) Иван Абрамов, передает РИА Новости.

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По мнению Абрамова, предоставление скидки дешевле, чем лечение заразившихся COVID-19. Специализированная помощь, оборудование, открытие дополнительных госпиталей дорого обходится стране, отметил член СФ.

«Льготы по ЖКХ могут предоставляться гражданам за вакцинацию на полгода, — уточнил сенатор Абрамов. — Исходя из средней оплаты ЖКУ по стране, на человека это в среднем приходится 300 рублей. Если умножить их на шесть месяцев, это 1,8 тысячи рублей».

Массовая вакцинация позволит оперативно восстановить российскую экономику, указал сенатор, поэтому средства, потраченные на компенсацию скидок за услуги ЖКХ, окупятся с лихвой.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов заявил, что надо предоставить 50-процентную скидку на проезд в общественном транспорте россиянам, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Парламентарий уже отправил соответствующее письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.