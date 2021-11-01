В Кремле выразили надежду на положительные результаты в вопросе признания вакцин

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на положительные результаты в вопросе взаимного признания вакцин от коронавируса в ближайшем будущем. Об этом пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, это сложный вопрос, хотя в данном случае страна «хорошо двигается».

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Россия стремится обеспечить недискриминационный доступ к вакцинам от коронавируса и взаимное признание препаратов. Препарат против COVID-19 «Спутник V» одобрен в 70 странах мира, добавил президент.

В октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва видит предвзятое отношение со стороны европейских стран в вопросах признания российских вакцин от COVID-19. Он выразил надежду, что ситуация в вопросе признания сертификатов о вакцинации изменится, а также добавил, что между государствами должен «возобладать здравый смысл».