Кремль оценил возможность получения российской вакциной регистрации в Европе

В Кремле рассчитывают, что российская вакцина от COVID-19 в скором времени получит европейскую регистрацию. Эту возможность оценил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, в настоящее время работа ведется. Песков выразил надежду, что вскоре российский препарат получит ту регистрацию, которую «на самом деле он должен был получить давным-давно».

Он отметил, что для регистрации вакцины «Спутник V» остались технические формальности. Так, европейское ведомство говорит о нехватке некоторых данных. Соответствующие специалисты занимаются этим вопросом, заключил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что признание Россией иностранных вакцин от COVID-19 возможно в обоюдном формате.

В октябре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва видит предвзятое отношение со стороны европейских стран в вопросах признания российских вакцин от коронавируса. Он выразил надежду, что ситуация в вопросе признания сертификатов о вакцинации изменится, а также добавил что между государствами должен «возобладать здравый смысл».