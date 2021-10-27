Путин заявил о стремлении России обеспечить взаимное признание вакцин

Россия стремится обеспечить недискриминационный доступ к вакцинам от COVID-19 и взаимное признание препаратов. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на Восточноазиатском саммите, пишет РИА Новости.

По его словам, без взаимного признания вакцин практически невозможны беспрепятственные передвижения граждан разных государств. Путин отметил, что российский препарат от коронавируса «Спутник V» одобрен в 70 странах мира. «Признателен многим партнерам из Азиатско-Тихоокеанского региона за совместную работу по локализации производства вакцин», — подчеркнул президент.

Также российский лидер сообщил, что Москва готова делиться опытом по борьбе с пандемией коронавируса с другими заинтересованными в этом государствами.

