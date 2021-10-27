Путин заявил о готовности делиться с другими странами опытом борьбы с пандемией

Путин: Россия готова делиться своим опытом борьбы с пандемией COVID-19 с другими странами

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова делиться опытом по борьбе с пандемией COVID-19 с другими заинтересованными в этом странами. Его слова в среду, 27 октября, приводит ТАСС.

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Он уточнил, что российская сторона предлагает учредить механизм антипандемийного взаимодействия между странами. Глава государства также отметил, что Россия стремится обеспечить недискриминационный доступ к вакцинам от коронавируса и взаимное признание прививок.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в связи с рисками из-за пандемии COVID-19 Владимир Путин не поехал в Бруней, где в среду, 27 октября, начинается Восточноазиатский саммит.

За 26 октября в стране выявили 36 582 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Общее число заражений с начала пандемии составило 8 352 601.