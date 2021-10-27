В Кремле рассказали о реакции Путина на отмену поездок

Песков: Путин не поехал в Бруней в связи с рисками из-за пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин не поехал в Бруней, где в среду, 27 октября, начинается Восточноазиатский саммит. Это связано с рисками из-за пандемии COVID-19. О реакции главы государства на отмену поездок рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря президента, очные контакты всегда лучше, однако «существуют реальные условия, в которых мы живем, — реальная пандемия». Это та реальность, в которой приходится жить всем россиянам, в том числе и главе государства, добавил Песков.

В рамках 16-го 16-м Восточноазиатского саммита лидеры стран-участниц будут обсуждать вопросы восстановления экономик и преодоления последствий пандемии COVID-19. В мероприятии примут участие лидеры России, США, КНР, Республики Кореи, Японии, Индии, Австралии и Новой Зеландии.

