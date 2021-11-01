Привитым от COVID-19 россиянам предложили сделать скидку на проезд

Депутат Госдумы Власов: для привитых надо вдвое удешевить проезд в общественном транспорте

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что надо предоставить 50-процентную скидку на проезд в общественном транспорте россиянам, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Парламентарий уже отправил соответствующее письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, передает RT.

Власов напомнил, что в России на фоне нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в некоторых регионах ограничили не только работу коммерческих и государственных учреждений, но и сделали менее активной деятельность муниципальных предприятий общественного транспорта, стремясь привлечь большее число россиян к вакцинации. Поэтому депутат предложил привитым от COVID-19 вдвое удешевить проезд.

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«В связи с этим прошу вас оценить возможность предоставления гражданам 50-процентной скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации», — отмечается в документе.

Депутат уверен, что мера могла бы стать полезной для десятков миллионов граждан, пользующихся услугами перевозчиков. Также инициатива снизит возможность распространения заболевания в общественном транспорте, заключил Власов.

Ранее россиянам назвали профессии для первоочередной вакцинаци. Среди них — депутаты и медицинские работники, считают жители Москвы.