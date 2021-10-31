Врач назвал самые эпидемиологически опасные места

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев на брифинге в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции назвал места, в которых существует повышенный риск заражения коронавирусом. Его слова приводит «Российская газета».

По словам Ковалева, прежде всего к таким местам относятся любые ограниченные пространства. Прежде всего — общественный транспорт, поскольку большинство пассажиров игнорирует средства индивидуальной защиты и не надевает маски. При этом, врач подчеркнул, что риск заражения максимален и в любых других помещениях.

В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября Ковалев советовал оставаться дома и покидать его только при крайней необходимости. «Я верю, что при соблюдении санитарных норм нам удастся добиться цели — снизить заболеваемость», — подчеркнул врач.

Ранее стало известно, что приехавших без QR-кодов в Севастополь российских туристов не пустили в город. Прибывших на вокзал — отправили обратно на поездах. Подобные случаи произошли и с автомобилистами. Так, более 200 автомобилей не пропустили в Севастополь в первый день работы блокпостов.